Экономист спрогнозировал курс доллара и евро в декабре

В декабре курс доллара и евро будет колебаться у отметок 90 и 98 рублей соответственно. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

«Однако если Банк России на заседании 15 декабря решит еще поднять ключевую ставку, стоит ждать укрепления курса рубля до 88 и 96 рублей за доллар и евро соответственно», — сказал экономист.

Он ожидает, что ЦБ с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на текущем уровне 15%.

«В декабре укреплению курса рубля могло бы способствовать повышение цен на нефть за счет недавнего решения ОПЕК+ о сокращении добычи. Против российской валюты может сыграть увеличение оттока капитала из страны, но, скорее всего, курс останется в текущих значениях. Лучше дождаться решения Банка России. Так как после него рубль может немного укрепиться, если ставку все-таки решат поднять», — отметил Перепелица.

Экономист не ожидает всплесков спроса на доллары и евро в декабре.

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