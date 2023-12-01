Аналитик рассказал, какое влияние на курс рубля окажет решение ОПЕК+

Решение ОПЕК+ продолжить сокращение добычи нефти в 2024 году в соответствии с параметрами, которые были определены в июне 2023 года, позитивно скажется на курсе рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Решение ОПЕК+ поддержит экспортные доходы России и приток валютной выручки, что является позитивным для курса рубля и инфляции. Сохранение экспортных доходов поддержит российскую экономику, прибыли нефтяных компаний и связанных с ними секторов, поддержит занятость и доходы граждан. Курс рубля останется стабильным в ближайшие месяцы в диапазоне 85-90 рублей за доллар», — предположил аналитик.

Согласно договоренностям стран ОПЕК+, которые были приняты 30 ноября, Россия сократит экспорт нефти на мировой рынок на 300 тыс. баррелей в сутки, нефтепродуктов – на 200 тыс. баррелей в день. Саудовская Аравия продолжит снижать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, ряд других стран альянса, включая Ирак, Оман и Казахстан, – в общей сложности на 700 тыс. баррелей в день.

К чему приведет решение ОПЕК+ и как оно скажется на России – в материале «Газеты.Ru».

Ранее цена нефти Brent взлетела выше $84 за баррель перед встречей ОПЕК+.