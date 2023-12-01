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«Сбер» разрабатывает собственных антропоморфных роботов

В «Сбере» заявили о разработке собственных антропоморфных роботов

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Пресс-служба Сбера

«Сбер» разрабатывает собственных антропоморфных (по форме, устройству схожих с человеком) роботов. Об этом журналистам сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на мероприятии, посвященном открытию курорта «Манжерок» в республике Алтай.

«Мы подтверждаем разработку Сбербанком собственных антропоморфных роботов. Западные компании первые сейчас там, но мы нацелены на лидерство в этом направлении», — сказал он.

Уже несколько лет «Сбер» занимается разработками в сфере искусственного интеллекта и проектированием роботов. Так, у компании уже есть робот-дезинфектор, который предназначен для автоматизации дезинфекции помещений, и робот-сомелье для продажи вин. Но эти машины не являются человекоподобными.

До этого Кузнецов заявил, что в Горном Алтае на курорте Сбербанка «Манжерок» будут построены еще два пятизвездочных отеля.

В преддверии открытия всесезонного курорта «Манжерок» Сбер представил фестиваль-конкурс «Ледовые скульптуры» для скульпторов-художников.

Ранее Сбер предложил всем желающим получить карту банка с персональной картинкой от ИИ.

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