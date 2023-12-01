В Кремле высказались о длительности санкций в отношении РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции введены против России надолго. До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что санкции в отношении Москвы необходимо сохранить «на долгие годы».

«Мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы... И мы из этого исходим, выстраивая нашу линию», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле это знали и без заявлений американского представителя.

Также он отметил, что в Москве не сомневаются в том, что США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, и в том числе оказывать давление на всю систему международных торговых и экономических отношений.

До этого помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон ставит своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ — 2». В ответ пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ — 2» с учетом прецедента с «Северными потоками».

Ранее в Кремле рассказали о будущем Европы без российских товаров.