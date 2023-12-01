В Кремле оценили возможное присоединение Бразилии к ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Бразилия с 2024 года присоединится к соглашению ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

«Организация продолжает работу. Она вносит в дело стабильность энергетических рынков, в создание условий для поддержки цены», — заявил он.

По его словам, Россия будет заинтересована продолжать работу в этом формате.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из делегаций альянса сообщил, что Бразилия с 2024 года присоединится к соглашению ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. В настоящее время Бразилия добывает 3,7 млн баррелей нефти в сутки, отмечает агентство. При этом в июле добыча нефти в стране достигла рекордных 3,51 млн баррелей. Таким образом, Бразилия увеличит общую квоту ОПЕК+ почти на 4 млн баррелей.

Также 30 ноября сообщалось, что в OПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти дополнительно на 1 млн баррелей.

Ранее стоимость нефти резко подскочила на слухах об увеличении сокращения добычи нефти ОПЕК+.