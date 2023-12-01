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Совкомбанк намерен привлечь 10 млрд рублей в рамках IPO

Совкомбанк проведет IPO на Московской бирже

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Совкомбанк намерен провести первое публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже, сообщает пресс-служба банка.

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей.

Цена IPO будет установлена решением наблюдательного совета Банка по итогам окончания периода сбора заявок.

«За 20 лет Совкомбанк вырос из небольшого регионального банка с одним отделением в одну из крупнейших и динамичных финансовых групп России. IPO – закономерный шаг в нашем развитии, который послужит дополнительным мотивационным фактором для наших сотрудников, а также обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок», — рассказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии, а все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

В пресс-службе банка добавили, что в рамках IPO планируется привлечь 10 млрд рублей.

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