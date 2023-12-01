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Киевский аналитик подсчитал финансовые потери Украины от польской блокады

Аналитик Спивак: общие убытки Украины от блокады Польши могли превысить €1 млрд

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Yan Dobronosov/Reuters

Украинский политический аналитик Дмитрий Спивак заявил, что финансовые потери Украины от блокады польских дальнобойщиков на границе достигают €1 млрд. Его слова передает РИА Новости.

«Даже если немедленно открыть дорогу, деньги не вернуть», — утверждает он.

При этом зампрезидента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин говорил, что общие потери республики от пограничной автоблокады Польши составили €400 млн евро.

Польские перевозчики начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. В заторе на границе Польши и Украины сейчас находятся уже свыше 3 тыс. фур. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Позднее стало известно, что польские перевозчики согласны снять блокаду на границе с Украиной, если будут обеспечивать половину рейсов между странами.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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