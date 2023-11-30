Авиакомпания Red Wings получила первый восстановленный самолет Ил-96-400Т

Авиакомпания Red Wings получила от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) восстановленный грузовой самолет Ил-96-400Т с бортовым номером RA-96103. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что самолет, о котором идет речь, стал первым воздушным судном из 11, которые ОАК было поручено восстановить в 2022 году. Как указал один из источников РБК, Red Wings получила самолет две недели назад. По его словам, воздушное судно будет эксплуатироваться грузовой авиакомпанией Sky Gates Airlines, которая также будет отвечать за техобслуживание самолета.

По данным портала Russianplanes.net, борт с номером RA-96103 был построен в 2009 году Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (ВАСО). Первый полет судно совершило в сентябре 2009 года.

В июле 2022 года правительство России поручило ОАК восстановить 11 самолетов, в числе которых один Ан-124, два Ил-96-400Т и восемь Ту-204/214 для авиакомпаний Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту».

До этого заслуженный пилот РФ Юрий Сытник заявлял, что в России назревает проблема «увядания» импортных самолетов, однако руководство авиационной отрасли ее не признает.

В середине ноября стало известно, что в 2024 году ожидается поставка 22 самолетов SJ-100 российским авиакомпаниям. Как заявлял глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, ОАК совместно с перевозчиками рассматривают вариант предварительной эксплуатации SJ-100 в составе смешанных экипажей для того, чтобы можно было начинать знакомиться с самолетом, тренироваться и обучаться летать на нем.

Ранее ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Победа».