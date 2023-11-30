Альфа-Банк и Сбер проведут параллельные сделки с ЦФА

Альфа-Банк и Сбер проводят две параллельные сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), сообщается на сайте банка. Они выпустят краткосрочные долговые обязательства в формате ЦФА на собственных платформах. Срок размещения обоих выпусков – с 4 по 11 декабря, доходность – 15% годовых. Объем каждого выпуска – 1 млрд рублей.

Отмечается, что эмитентом на платформах Сбера и Альфа-Банка («А-Токен») выступил в обоих случаях Альфа-Банк. При этом на платформе цифровых активов Сбера инвесторами выступают Сбер и другие юридические лица.

«Мы подключились к платформам друг друга для расширения возможностей финансирования наших общих корпоративных клиентов, организации синдицированного кредитования, в том числе со вторичным рынком. Успешное проведение обоюдных сделок позволит от начала до конца пройти процесс технологического и методологического взаимодействия. Это важная веха в организации крупных сделок корпоративных клиентов», – рассказал директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

По его словам, рынок ЦФА находится в стадии активного роста. Он отметил, что межбанковское партнёрство будет играть значительную роль в развитии этого бизнеса в целом.

«Впервые на российском финансовом рынке два крупных банка осуществляют совместную сделку по выпуску цифровых финансовых активов, представляющих собой краткосрочные долговые обязательства. Для нас это ещё и новый опыт: мы впервые инвестируем в ЦФА, эмитентом которого выступает финансовый институт. Синергия двух крупных российских банков даст дополнительный импульс для развития рынка ЦФА в России, — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он отметил, что ЦФА является гибким инструментом, который позволяет эмитентам самостоятельно формировать параметры каждого выпуска. Ведяхин объяснил, что его использование даёт компаниям возможность минимизировать издержки, связанные с эмиссией и вторичным обращением долговых обязательств.

«Это, на наш взгляд, позволит раскрыть потенциал рынка краткосрочного публичного долга. Мы ожидаем, что в дальнейшем эмиссия и размещения новых выпусков ЦФА в России расширят доступный российским компаниям набор инструментов для управления ликвидностью, привлечения и размещения средств», — подчеркнул он.

Также Сбер планирует выступить инвестором по выпуску ЦФА в информационной системе Альфа-Банка, добавил Ведяхин.