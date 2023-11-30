Родственница освобожденных из плена ХАМАС россиянок рассказала о своей тревоге

Двоюродная сестра 50-летней россиянки Елены Труфановой, освобожденной из плена ХАМАС вместе с 73-летней матерью Ириной Татти, Мария рассказала RT о том, что в заложниках по-прежнему остаются ее племянник и его невеста.

«Двойственное состояние. С одной стороны, я очень-очень рада, что есть родные и близкие, которые выпущены. С другой стороны, я понимаю, что борьба еще продолжается. Россия помогает вытаскивать своих граждан, я это вижу», — сказала Мария.

По ее словам, Ирина и Елена не планируют возвращаться в Россию.

По информации израильских СМИ, женщины уже находятся в Израиле. Они провели в плену 53 дня. Всего вечером 29 ноября ХАМАС обещал освободить пятерых детей и семерых женщин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министерство иностранных дел России выразило признательность руководству палестинского радикального движения ХАМАС за «позитивную реакцию» на обращения. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее в МИД РФ объяснили приостановку вывоза иностранцев с КПП «Рафах».