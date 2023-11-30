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Стало известно, насколько в России вырос спрос на фрилансеров

В России почти вдвое вырос спрос на фрилансеров

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Depositphotos

В 2023 году в целом по России вырос спрос на фрилансеров почти в два раза. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Услуги».

«Малый и средний бизнес все чаще обращается за услугами фрилансеров креативных специальностей. Многим предпринимателям может быть выгоднее привлечь специалиста на аутсорсе вместо найма в штат, если услуги таких специалистов нужны проектно, под отдельные задачи», — отметил руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

Выяснилось, что особенно востребованы услуги SMM-специалистов: с мая по октябрь этого года спрос на них вырос на 399% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. На втором месте по популярности маркетологи. Спрос на услуги таких профессионалов подскочил на 273%.

Замыкают тройку лидеров дизайнеры. Их услугами стали интересоваться чаще на 181%.

По данным сервиса Solar Staff, в первом полугодии 2023 года российские фрилансеры заработали 5,3 млрд рублей. Это на 53% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Средний месячный доход внештатных сотрудников, работающих на российских заказчиков, составляет около 100 тыс. рублей. Для тех, кто выполняет заказы зарубежных компаний, этот показатель значительно выше — 319 тыс. рублей.

По данным Федеральной налоговой службы, количество самозанятых в России достигло 9 млн человек.

Ранее были названы самые привлекательные для фрилансеров российские города.

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