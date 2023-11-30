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ФАС признала повышение тарифов «Мегафоном» неправомерным

ФАС признала «Мегафон» нарушителем антимонопольного законодательства

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что оператор мобильной связи «Мегафон» нарушил антимонопольное законодательство из-за необоснованного повышения тарифов. Об этом сообщается в Telegram-канале ФАС.

«На заседании комиссии службы компания сообщила, что снизит необоснованно повышенные тарифы на свои услуги», — сказано в сообщении.

Уточняется, что оператор планирует сделать это до 15 февраля 2024 года — для этого уже внесены изменения в соответствующие нормативные акты компании.

Комиссия ФАС признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Как указали в ведомстве, размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования.

В декабре 2022 года Федеральная антимонопольная служба России начала расследование повышения тарифов сотовой связи для своих абонентов оператором «Мегафон». Отмечалось, что компания в установленном порядке не уведомила службу о готовящемся повышении стоимости. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «МегаФона», оператор не получал официального запроса от ФАС.

В октябре прошлого года сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» из-за того, что эта компания, по мнению службы, необоснованно повысила тарифы на связь в среднем на 12%.

Ранее МТС отменила плату за раздачу интернета.

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