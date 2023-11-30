Экономист объяснил суть новой методики учета доходов пенсионеров

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире «Радио 1» прокомментировал заявление доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского о том, что Росстат с 1 декабря изменит методику статистического учета пенсионеров и их доходов.

Эксперт допустил, что новая методика подразумевает некий процесс взаимодействия между Росстатом и Пенсионным фондом по сбору информации о доходах, которые получают пенсионеры.

«Вторая история, которая здесь может возникнуть, состоит в том, что есть подозрения, что большое количество пенсионеров работают без оформления занятости», — предположил Зубец.

Гиринский в интервью агентству «Прайм» заявлял, что новая методика позволит более точно оценить нагрузку по выплатам пенсий как в рамках макроэкономической модели, так и на региональном уровне. Например, на основе этих данных можно лучше рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.

До этого сообщалось, что в декабре повышенную пенсию получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды и вышедшие на отдых. Юбилярам будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии, что приведет к увеличению ее размера до 15 134,66 рубля.

Ранее Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента.