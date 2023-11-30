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Суд в России оштрафовал Pinterest на 12 млн рублей

Суд оштрафовал Pinterest на 12 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Мировой суд в Москве оштрафовал фотохостинг Pinterest за повторное нарушение законодательства РФ в области персональных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Компания Pinterest Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — заявили в суде.

Уточняется, что фотохостингу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 млн рублей.

В начале ноября сообщалось, что Таганрогский суд в Москве может оштрафовать компании Apple, TikTok и Wikimedia за отказ удалить запрещенные материалы. Как заявляли в пресс-службе суда, каждой из компаний грозят штрафы до 4 млн рублей.

21 ноября сообщалось, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей. В августе 2023 года Telegram Messenger Inc. впервые оштрафовали в РФ за отказ локализовать данные российских пользователей. Размер штрафа составил 50 тыс. рублей.

Ранее Apple получила еще один штраф из-за данных россиян.

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