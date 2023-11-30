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Apple получила еще один штраф из-за данных россиян

Московский суд оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян

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Depositphotos

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы решила снова оштрафовать компанию Apple, так как та вновь отказалась локализовать персональную информацию о гражданах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Apple Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области персональных данных), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 млн рублей», — постановил суд.

До этого Apple штрафовали по той же статье в июле 2023 года. Тогда размер штрафа составил 2 млн рублей, а защитники с вердиктом судьи не согласились, заявив, что обработкой персональных данных занимается не Apple Inc, a Apple Distribution International Ltd.

В августе Apple получила штраф за неудаление фейков о проведении спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы.

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