Apple получила еще один штраф из-за данных россиян

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы решила снова оштрафовать компанию Apple, так как та вновь отказалась локализовать персональную информацию о гражданах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Apple Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области персональных данных), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 млн рублей», — постановил суд.

До этого Apple штрафовали по той же статье в июле 2023 года. Тогда размер штрафа составил 2 млн рублей, а защитники с вердиктом судьи не согласились, заявив, что обработкой персональных данных занимается не Apple Inc, a Apple Distribution International Ltd.

В августе Apple получила штраф за неудаление фейков о проведении спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы.