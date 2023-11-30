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Технологическая платформа МТС стала экосистемным решением года

The Platform МТС получила награду TAdviser IT Prize в номинации «Экосистемное решение года»

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itprize.tadviser.ru

МТС стала лауреатом премии TAdviser IT Prize в номинации «Экосистемное решение года».

Аналитическое агентство TAdviser отметило наградой технологическую платформу The Platform, сообщили в пресс-службе МТС.

В компании отметили, что композиционная платформа The Platform стала ядром технологической трансформации МТС из телеком-оператора в цифровую экосистему. В ее основе лежит комплекс технологических и интеллектуальных платформ, систем безопасности инфраструктурных и бизнес-решений, где каждый компонент решает определенные задачи бизнеса.

По словам первого вице-президента по технологиям МТС Павла Воронина, внедрение The Platform помогло повысить управляемость экосистемой в целом.

«Сотни продуктов МТС сегодня действуют по единым стандартам и на единой технологической базе. Такой подход позволяет принимать более эффективные решения, опираясь на объективные показатели. Переход на платформу позволяет сократить время получения инфраструктуры с месяца до минуты, в 4 раза ускорить вывод новых продуктов на рынок, кратно повысить надежность ИТ-систем и вдвое снизить затраты на разработку», — сказал Воронин.

В компании добавили, что все ключевые продукты экосистемы, включая KION, МТС Premium и другие использую компоненты The Platform. Благодаря переходу на платформу команды получили единый доступ к инфраструктуре, базам данных, интеллектуальным сервисам, настроили необходимые интеграции, подключили продукты к системам безопасности и мониторинга. Экономический эффект от внедрения The Platform оценивается в 10 млрд рублей в год.

TAdviser IT Prize — национальная награда в сфере информационных технологий в корпоративном секторе, учрежденная интернет-порталом и аналитическим агентством TAdviser.

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