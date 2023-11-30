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Россия и Белоруссия разработали план интеграции на ближайшие три года

Россия и Белоруссия подготовили план интеграции на ближайшие три года

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительства России и Белоруссии разработали план интеграции еще на три года. Об этом сообщается на сайте Союзного государства по итогам заседания его министров, которое прошло 29 ноября в Москве.

Речь о проекте основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства, подготовленном сторонами.
В том числе Москва и Минск утвердили запуск наднационального налогового комитета, который будет заниматься мониторингом исполнения договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.

Также Россия и Белоруссия договорились о мерах для объединения транспортных и энергетических рынков стран, выравнивания условий конкуренции и защиты прав потребителей.

План на предыдущие три года (до 2023 года) был выполнен на 90% — это более чем 990 согласованных мероприятий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Экономическое партнерство России и Белоруссии укрепляется, товарооборот между странами в этом году может превысить рекордные показатели прошлого года, уточнил премьер-министр РФ. Его белорусский коллега Роман Головченко выступил с предложением согласовать единые меры для защиты внутреннего рынка двух стран и «продвижения отечественного софта».

Ранее в Союзном государстве оценили последствия санкций на АПК.

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