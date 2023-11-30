Красная икра в России рекордно подешевела

В октябре стоимость килограмма красной икры в России упала до минимума с декабря 2022 года — 6 060 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В последнем месяце прошлого года килограмм красной икры стоил 5,94 тыс. рублей. Темпы снижения цены деликатеса в октябре оказались рекордными с января 2011 года — 2,6%.

В январе 2023 года цены на красную икру впервые превысили 6 тыс. рублей и резко поднялись до 6 125 рублей за 1 кг. Максимально деликатес стоил 6 315 рублей за килограмм. С августа стоимость красной икры начала уменьшаться.

24 ноября россиян предупредили о подорожании красной икры на 10% ближе к Новому году. По данным руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, цены уже начали постепенно подниматься.

В Минсельхозе России, в свою очередь, не ожидают резкого повышения розничных цен на продукты к новогоднему столу. В качестве примера в министерстве привели данные Росстата, по которым за январь-октябрь в сельхозорганизациях производство крупного рогатого скота на убой выросло на 7,6%, что будет способствовать стабильной ценовой ситуации на мясо.

Ранее экономист заявил о риске подорожания в России гречки и масла.