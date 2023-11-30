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Названы регионы, в которых наиболее востребованы онлайн-займы

Онлайн-займы наиболее востребованы в Якутии, Тыве и на Алтае

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Максим Блинов/РИА Новости

Самый высокий спрос россиян на онлайн-займы зафиксирован в Сибири, на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке. Например, жители Якутии обращаются за онлайн-займами в 2,97 раза чаще, чем в среднем по стране. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в микрофинансовой компании «Займер».

Жители Алтая в 2,88 раза чаще берут онлайн-займы, чем в среднем по России, в Тыве — в 2,53 раза чаще, в Ямало-Ненецком автономном округе — в 2,28 раза чаще.

Реже всего за онлайн-займами обращаются жители кавказских республик (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария), Москвы и Белгородской области, уточнили в компании.

«В северных и восточных регионах с суровым климатом и низкой степенью урбанизации онлайн-займы являются инструментом финансовой доступности для населения. Там сейчас это привычный способ решать задачу экстренного пополнения своего бюджета», — отметили аналитики компании.

Низкий спрос в кавказских республиках может объясняться несколькими факторами: особым менталитетом в отношении заемных средств и предпочтением наличных в качестве основного инструмента расчетов, уточнили в МФК. Москвичи, по всей видимости, наоборот, на фоне роста доходов, обращаются за займами сравнительно редко, несмотря на свойственный столице повышенный уровень расходов, сказали аналитики.

В компании в ноябре 2023 года оценили соотношение между объемом выдач займов в субъектах РФ за 9 месяцев 2023 года с численностью населения в них. По итогам в компании выяснили, во сколько раз чаще и реже жители того или иного региона берут займы, чем в среднем по стране.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, на что россияне берут микрозаймы.

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