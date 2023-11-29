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«Норникель», СФУ и ЗГУ объединят усилия в научном и образовательном сотрудничестве

«Норникель» займется развитием науки и образовательной среды вместе с вузами

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Пресс-служба «Норникеля»

«Норникель», Сибирский федеральный университет (СФУ) и Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского (ЗГУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения стороны займутся развитием научно-исследовательских проектов, особенно в области изучения вечной мерзлоты и климатических изменений в Арктической зоне, внедрением инновационных производственных технологий, а также исследованиями в сфере биотехнологий и искусственного интеллекта.

«Сотрудничество «Норникеля» и двух университетов открывает новые горизонты для научных исследований, инновационной деятельности и подготовки высококлассных специалистов, способствуя устойчивому развитию регионов Крайнего Севера и промышленности в целом. Наша цель — подготовить экспертов, которые будут на переднем крае инноваций и готовы решать глобальные задачи», — заявила вице-президент «Норникеля» по кадровой политике Дарья Крячкова.

Отмечается, что важным аспектом сотрудничества является развитие R&D-центра «Норникеля».Там будет сосредоточена работа по цифровизации и оптимизации процессов в горнодобывающей промышленности. Также предусмотрена поддержка в образовательной сфере, включая проведение совместных мероприятий, полевых школ и стажировок для студентов и магистрантов СФУ и ЗГУ.

Кроме того, особое внимание уделено актуализации программ специалитета, бакалавриата и магистратуры, а также реализации программ дополнительного профессионального образования, соответствующих актуальным потребностям «Норникеля».

«Как университет практики и быстрого старта карьеры, ЗГУ имени Н.М. Федоровского будет полезен для определения технологических задач, практического внедрения разработок, повышения адаптированности образовательных программ и выпускников-инженеров к рабочим местам в стратегических отраслях российской экономики», — отметил ректор Евгений Голубев.

По словам ректора СФУ Максима Румянцева, соглашение фиксирует очередной этап длительного сотрудничества, «пересборку» существующих программ с учетом заявленных в программе «Приоритет 2030» направлений. По его словам, целенаправленная работа в направлении климатических исследований и трансформации инженерного образования в формате стратегических проектов программы позволила приобрести новые компетенции, а также появились интересные наработки.

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