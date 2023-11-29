Французские предприятия пищевой промышленности заявили о намерении ежегодно увеличивать тарифы на продовольственные товары примерно на 3-4%. Об этом сообщает Le Monde.

Такое решение объясняется, по словам Жан-Филиппа Андре из компании Haribo, ростом издержек производства, зарплат работникам и необходимостью инвестиций в декабонизацию. По данным Национального института статистики, потребительская инфляция во Франции за последние два года приблизилась к 22%, а цены на продовольствие в среднем выросли на 25% с начала 2021 года.

Власти страны пытаются сдержать рост цен, однако розничные сети жестко настроены на снижение закупочных расценок от компаний, производящих продукты питания. По инициативе правительства сроки ежегодных ценовых переговоров были сокращены с целью скорейшего отражения снижения затрат в розничных ценах.

Однако производители полагают, что без ежегодного подорожания продукты питания они не смогут покрывать растущие расходы. Представители розничных сетей, в свою очередь, грозятся сворачивать сотрудничество с фирмами, отказывающимися на их взгляд оптимизировать маржинальность.

До этого во Франции признали, что Россия выстояла под санкционным давлением стран Запада.

Ранее во Франции сообщили, что страна вышла из инфляционного кризиса.