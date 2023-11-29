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В Кремле прокомментировали состояние российской экономики

Песков: российская экономика вышла на траекторию роста, несмотря на рестрикции

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Экономика России вышла на траекторию роста. Об этом сообщил заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что рост идет, несмотря на беспрецедентные рестрикции, и стабильность в экономике страны обеспечена.

До этого Песков рассказал, что теоретически Европа способна обойтись без России, но без нее она получит «очень серьезные последствия» и потеряет конкурентоспособность.

По его словам, без российских товаров Европе приходится те же товары, будь то энергоресурсы или что-то другое, покупать в других местах втридорога. В такое случае появляется предбанкротное состояние европейской промышленности, ситуация приводит к серьезным последствиям.

Аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд отметил, что, несмотря на широкий охват и применение санкций, введенных США их союзника в отношении Российской Федерации, Украина не смогла получить преимущество и изменить ход конфликта в свою пользу.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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