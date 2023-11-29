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Участники Национального рекламного форума заявили об изменениях ландшафта онлайн-рекламы

Российские маркетологи и рекламщики назвали онлайн-ТВ ключевой рекламной нишей

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Пресс-служба НРФ

Особенности развития интернет-рекламы в настоящее время и новые возможности инвентаря, развитие технологий искусственного интеллекта, нейросетей и инструментов автоматизации, рост влияния соцсетей и контентных платформ, увеличение эффективности перформанс-маркетинга — эти и многие другие вопросы стали предметом обсуждения участников digital седьмого дня Национального рекламного форума.

По словам председателя правления компании Digital Alliance Александра Захарова, 59% россиян смотрят контент через экран телефона, 46% — используя компьютер, 42% — посредством смарт ТВ. За счет стирания грани между традиционным ТВ и Digital на первый план выходит новая рекламная ниша — онлайн-ТВ.

О значимости цифрового вещания телеканалов говорил также директор департамента стратегии и развития рекламных продуктов сейлз-хауса «Газпром-Медиа Алексей Филия.
По его словам, по месячному охвату цифровой эфир телеканалов превышает 20 млн пользователей.

«Онлайн-вещание телеканалов есть в каждом OTT-сервисе и доступно на любых устройствах. Это сверхкачественный, длинный, лицензионный видеоинвентарь, в котором представлены любимые сериалы, шоу, программы россиян. Также крайне ценно, что этот инвентарь изначально живет в среде, где не принят и невозможен фрод», — отметил Филия.

Эксперты пришли к выводу, что, несмотря на сложную картину прошлого года на фоне падения доходов рекламных агентств и сокращения размещения со стороны российских рекламодателей, сегмент интернет-маркетинга в этом году стремится к положительной динамике и может вырасти на 5%.

В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) прогнозируют общий рост экономики Рунета на 2023 год — 15,8 трлн рублей (+29%), в частности, за счет e-commerce.

Как сообщила руководитель сектора поддержки клиентов сегмента Digital Mediascope Наталья Бороздина, e-com становится все более высокой по вовлеченности активностью в интернете.

Директор по продажам цифровых ресурсов сейлз-хауса «Эверест» Олеся Кикина рассказала, что по сравнению с 2021 годом, количество клиентов в digital из среднего и малого бизнеса выросло в 3 раза. 80% из общей массы рекламодателей — это российские бренды.

Напомним, в этом году cедьмой Национальный рекламный форум проходил 3 дня и был включен в программу юбилейной недели рекламы в Москве.

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