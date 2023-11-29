Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист рассказала, как России навсегда избавиться от инфляции

Экономист Ведута: сбалансированное развитие экономики РФ избавит от инфляции

close
100%
Global Look Press

На сегодняшний день Россия не полностью отошла от глобальной системы управления, где господствует американский доллар. Однако, когда это произойдет, экономика страны будет ориентирована на рост реальных доходов граждан, и никакой инфляции не будет. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута.

Она подчеркнула, что Москва всегда исходила из стремления развивать экономику сбалансированно и пропорционально. В этом случае, по ее словам, в России будет расти реальная платежеспособность рубля и доллар стране станет неинтересен.

«И, наоборот, весь мир будет гоняться за нашей валютой. Но это когда еще будет. <...> А пока что, к сожалению, США втягивают нас и весь мир в военные действия, продолжают рисовать пустые доллары, притом совершенно безнаказанно. Тем самым они и создают мировую инфляцию, которая аукается всем странам, в том числе даже самим Соединенным Штатам», — сказала Ведута.

Управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков до этого отмечал, что под влиянием действий ЦБ России инфляция к концу 2024 года вернется ближе к целевому уровню в 4%.

По его словам, на это будут работать меры регулятора по сдерживанию роста цен, в том числе повышение ключевой ставки и ужесточение требований к банкам. Однако на невыполнение прогноза может повлиять экономическая конъюнктура.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможном смягчении монетарной политики Центробанка.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий