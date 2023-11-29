Экономист рассказала, как России навсегда избавиться от инфляции

На сегодняшний день Россия не полностью отошла от глобальной системы управления, где господствует американский доллар. Однако, когда это произойдет, экономика страны будет ориентирована на рост реальных доходов граждан, и никакой инфляции не будет. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута.

Она подчеркнула, что Москва всегда исходила из стремления развивать экономику сбалансированно и пропорционально. В этом случае, по ее словам, в России будет расти реальная платежеспособность рубля и доллар стране станет неинтересен.

«И, наоборот, весь мир будет гоняться за нашей валютой. Но это когда еще будет. <...> А пока что, к сожалению, США втягивают нас и весь мир в военные действия, продолжают рисовать пустые доллары, притом совершенно безнаказанно. Тем самым они и создают мировую инфляцию, которая аукается всем странам, в том числе даже самим Соединенным Штатам», — сказала Ведута.

Управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков до этого отмечал, что под влиянием действий ЦБ России инфляция к концу 2024 года вернется ближе к целевому уровню в 4%.

По его словам, на это будут работать меры регулятора по сдерживанию роста цен, в том числе повышение ключевой ставки и ужесточение требований к банкам. Однако на невыполнение прогноза может повлиять экономическая конъюнктура.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможном смягчении монетарной политики Центробанка.