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Верховный суд оставил в силе взыскание в пользу ПСБ ₽91 млрд с братьев Ананьевых

ВС РФ оставил в силе взыскание по иску ПСБ ₽91,2 млрд с Ананьевых и их компании

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Верховный суд России решил оставить в силе решения трех судебных инстанций, которые по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскали солидарно более 91,2 млрд рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров кредитной организации братьев Ананьевых и их компании Promsvyaz Capital B.V (Нидерланды). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Высшая судебная инстанция отклонила кассационные жалобы Алексея и Дмитрия Ананьевых, Промсвязьбанка и ЦБ РФ, третьего лица в процессе. Все эти участники дела просили передать его для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Текст определения Верховного суда пока не опубликован.

Промсвязьбанк требовал взыскать солидарно с двенадцати своим экс-руководителей и компании-акционера более 243,2 млрд рублей, в том числе с Ананьевых и Promsvyaz Capital, через которую братья контролировали кредитную организацию до начала процедуры финансового оздоровления в 2017 году. Требования на разные суммы были также предъявлены к экс-членам правления ПСБ, которые одобряли убыточные сделки, и бывшим топ-менеджерам, которые подписывали убыточные сделки по доверенности.

Суды трех инстанций отказали во взыскании убытков от некоторых сделок, которые банк считал выводом активов. По мнению судов, основной ущерб – почти на 80 млрд рублей – причинили сделки, которые были совершены вечером 14 декабря 2017 года, перед назначением в ПСБ временной администрации. Тогда кредитная организация по 24 договорам приобрела неликвидные ценные бумаги – собственные акции и облигации подконтрольных компаний.

В итоге суды взыскали солидарно более 91,2 млрд рублей: с Алексея Ананьева, бывшего председателя совета директоров, — всю эту сумму, а с экс-предправления Дмитрия Ананьева – порядка 89,7 млрд рублей. По решению судов, Promsvyaz Capital B.V. должна заплатить более 23,1 млрд рублей.

Ранее суд по иску «Траста» взыскал с Ананьевых 113,1 млрд рублей убытков.

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