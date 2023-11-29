Россияне с большим стажем смогут досрочно выйти на пенсию в 2024 году

В 2024 году право на назначение страховой пенсии по старости появится у женщин в возрасте 58 лет и мужчин 63 лет. У них должен быть страховой стаж не менее 15 лет и минимум 28,2 пенсионных балла. Выйти на пенсию досрочно могут те, кто накопил большой стаж, и предпенсионеры. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко.

«Те, кто выработал большой стаж (у женщин — 37 лет стажа, у мужчин – 42 года), может выйти на пенсию на два года раньше положенного срока, но не ранее достижения 55 лет женщиной и 60 лет мужчиной», — отметила эксперт.

Она уточнила, что досрочно выйти на пенсию также могут безработные предпенсионного возраста.

«Если предпенсионер был уволен по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации, он сможет выйти на пенсию на два года раньше установленного срока. Но для этого нужно соблюсти три условия», — сказала Соловиченко.

Во-первых, предпенсионер должен стоять на учете в службе занятости, а поиски работы должны быть безуспешными. Во-вторых, предпенсионер должен иметь необходимый минимальный стаж работы в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин и достаточное для выхода на пенсию количество баллов. В-третьих, до назначения пенсии у человека должно оставаться не более двух лет.

«Решение о предложении досрочной страховой пенсии предпенсионеру выносит служба занятости населения при наличии согласия безработного, а Социальный фонд России производит расчет и назначение пенсионного обеспечения», — заключила Соловиченко.

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