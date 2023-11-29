Большинство молодежи не доверяет вкладам

Среди российской молодежи (граждане до 35 лет) стабильно растет число тех, кто не доверяет идее банковских вкладов. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Исследовательский менеджер департамента социальных исследований ВЦИОМа Дмитрий Марков отмечает, что 58% российской молодежи не доверяет вкладам — этот результат показали данные двух опросов, первый из которых проводился с 16 февраля по 3 марта 2022 года.

Марков отмечает, что среди молодежи заметная неуверенность в отношении к вкладам — из 58%, ответивших отрицательно, 41% «скорее уверены» в бесполезности вкладов, по сравнению с 17% «точно уверенных».

Самым надежным инструментом для сбережений молодые люди считают недвижимость (67%) и драгоценные металлы (35%). Вклады — с государственным участием и в негосударственном банке — респонденты считают наименее надежными инструментами.

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