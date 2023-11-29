В США назвали Набиуллину главным «разрушителем» 2023 года

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина стала главным «разрушителем» 2023 года по версии американской газеты Politico. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

В материале указано, что руководитель финансового регулятора внесла ощутимый вклад в укрепление российской экономики. По словам авторов публикации, Набиуллина возглавляет ЦБ РФ в течение последних 10 лет и за это время «неоднократно спасала рубль».

Как уточняется в статье, добиться этого председатель регулятора смогла благодаря жесткой денежно-кредитной политике. Более того, согласно информации газеты, ее решения позволили Москве избежать серьезных последствий от введения западных санкций.

28 ноября Набиуллина приняла участие в конференции «Фокус на клиента», организованной Центральным банком РФ. В ходе мероприятия она заявила о возвращении российского банковского сектора в хорошую форму и указала, что теперь настало время подумать о развитии финансовых организаций.

Глава регулятора подчеркнула, что банки должны ориентироваться не только на «прибыль здесь и сейчас». В то же время им следует принять меры для формирования у потребителей финансовых продуктов «долгосрочной лояльности», уточнила Набиуллина.

Ранее в ЦБ РФ рассказали, когда регулятор сможет снизить ключевую ставку.