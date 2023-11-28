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Депутаты проголосовали за изменение законодательства по долгосрочным поставкам газа

Законопроект по долгосрочным поставкам газа был одобрен в Думе во втором чтении

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Максим Богодвид/РИА Новости

В Госдуме в ходе второго чтения был одобрен законопроект, который закрепляет механизм «бери или плати» для долгосрочных поставок природного газа для промышленных потребителей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Третье чтение запланировано на 29 ноября. Первоначально проект уточнял терминологию, используемую в действующем законе «О газоснабжении РФ». В рамках второго чтения в него были внесены изменения, в том числе закрепляющие данный принцип для отраслей промышленности, перечень которых определит кабмин.

Это касается новых промышленных объектов и предприятий по производству продукции, а также выработки тепловой и электрической энергии. Ранее глава комитета ГД по энергетике Павел Завальный отмечал, что это необходимо для реализации газохимических проектов.

Законопроект также относит к полномочиям правительства РФ утверждение правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. В Градостроительный кодекс предлагается внести изменения, позволяющие запрашивать данные о возможности газоснабжения на этапе проектирования. Проект должен вступить в силу через 10 дней после официальной публикации, за исключением ряда положений.

До этого правительство РФ поддержало инициативу об отмене комиссии при оплате ЖКУ.

Ранее в Госдуме предложили снизить транспортный налог.

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