Креативным предпринимателям Москвы станет проще защитить интеллектуальную собственность

Для креативных предпринимателей Москвы заработала первая в стране бесплатная цифровая платформа , позволяющая авторам музыки, литературы, кино и игр зарегистрировать свой творческий продукт, защитив интеллектуальную собственность. Платформа позволит бизнесменам существенно облегчить свою работу и дать уверенность в сохранности идей и разработок от стороннего копирования. Об этом во сообщила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Регистрация на сервисе предоставляет правообладателям возможность легко подтверждать свои права на творческие работы. Кроме того, выдаваемое при этом свидетельство может быть использовано как доказательство в судебных спорах. Предприниматели также могут коммерчески оценить объекты, узнать об их рыночной стоимости и учесть затраты на их создание.

«Например, писатель может зафиксировать сюжет своей будущей книги и по мере ее создания вносить дополнения. Это гарантирует автору защиту интеллектуальной собственности в цифровой среде. На сегодняшний день более 100 компаний воспользовались сервисом. Они оценили свои материальные активы на сумму более 6,9 млрд рублей», — сообщила Кристина Кострома.

На официальном сайте мэра Москвы отмечается, что теперь креативным предпринимателям доступны все преимущества цифрового учета результатов их деятельности. Они могут быстро и бесплатно зарегистрировать сведения о своих разработках и учесть затраты на их создание в блокчейн-сети Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Российской Федерации (РЦИС.РФ).

Руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин констатирует, что количество креативных предпринимателей ежегодно растет.

«Бизнесу необходим надежный и в то же время простой в использовании ресурс, который поможет защитить результаты интеллектуальной деятельности. Этот сервис позволяет предпринимателям значительно облегчить свою работу и быть уверенными в том, что их идеи и разработки защищены от стороннего заимствования. Кроме того, на платформе можно провести коммерческую оценку объектов, определить их рыночную стоимость и посчитать затраты на создание», — пояснил Фурсин.

На сайте мэра столицы уточняется, что платформа i.moscow/idea создана Московским инновационным кластером весной 2023 года. Через нее компании со статусом участника Московского инновационного кластера могут также подать заявку на компенсацию затрат, связанных с регистрацией изобретений и полезных моделей в России и за рубежом.