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Инвестстратег спрогнозировал курс доллара на ближайшее время

Инвестстратег Бахтин: в ближайшее время курс доллара составит 87-90 рублей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В краткосрочной перспективе курс доллара составит 87-90 рублей, американская валюта будет торговаться ближе у верхней границы этого диапазона. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Нацвалюта во вторник чувствует себя уверенно, пытаясь теснить доллар ближе к 88,5 рубля. Сегодня пик налогового периода, что может поддерживать курс рубля. Отметим также относительную слабость доллара – индекс американской валюты DXY обновил минимумы за три месяца вблизи 103 пунктов. Базовыми опорами для курса рубля остаются жесткость политики Центробанка РФ по ключевой ставке и обязательные продажи экспортерами большей части валютной выручки», — отметил эксперт.

Он уточнил, что ближайшие дни могут стать менее благоприятными для курса рубля.

«Налоговый период останется позади, а цены на нефть, просевшие в ноябре примерно 10% от уровней сентября-октября, не спешат отыгрывать спад. Возможно, рынок нефти взбодрит решение ОПЕК+ по итогам предстоящей в этот четверг министерской встречи», — заключил инвестстратег.

По данным Мосбиржи на 15:38 мск, доллар стоит 88,6021 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов понедельника, американская валюта подешевела на 20,29 копейки.

Каким может быть «дно» доллара до конца этого года — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финансист Бабин предрек повышение спроса на валюту в России.

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