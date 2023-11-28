Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Расчетный центр СПБ Биржи приостановил вывод средств со счетов клиентов

Центральный контрагент СПБ Биржи приостановил вывод средств со счетов клиентов

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Небанковская кредитная организация «СПБ Клиринг», которая является центральным контрагентом по договорам, заключаемым на торгах СПБ Биржи — приостановила исполнение поручений на вывод денег со счетов участников торгов. Это следует из сообщения инвестиционной компании «Цифра брокер».

Сейчас «СПБ Клиринг» не исполняет новые поручения на возврат средств, «являющихся средствами обеспечения». Также не исполняются поручения по замене валюты средств. Такая ситуация будет действовать до момента проведения расчетов по итоговым нетто-обязательствам и нетто-требованиям, говорится в сообщении.

До момента снятия ограничений «Цифра брокер» также не сможет выполнять поручения о выводе зарубежной валюты, которая получена в результате конверсионных сделок.

В картотеке дел Арбитражного суда Москвы утром 27 ноября появилось заявление о банкротстве СПБ Биржи. После этого акции компании на Мосбирже обвалились практически на 35%. Вскоре в пресс-службе торговой площадки заверили, что заявление компания не подавала.

СПБ Биржа 2 ноября попала под блокирующие санкции США. Торги зарубежными акциями на площадке после этого приостановились. Что делать инвесторам — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ рассказал о ситуации с жалобами инвесторов по поводу ситуации с СПБ Биржей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий