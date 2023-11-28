Расчетный центр СПБ Биржи приостановил вывод средств со счетов клиентов

Небанковская кредитная организация «СПБ Клиринг», которая является центральным контрагентом по договорам, заключаемым на торгах СПБ Биржи — приостановила исполнение поручений на вывод денег со счетов участников торгов. Это следует из сообщения инвестиционной компании «Цифра брокер».

Сейчас «СПБ Клиринг» не исполняет новые поручения на возврат средств, «являющихся средствами обеспечения». Также не исполняются поручения по замене валюты средств. Такая ситуация будет действовать до момента проведения расчетов по итоговым нетто-обязательствам и нетто-требованиям, говорится в сообщении.

До момента снятия ограничений «Цифра брокер» также не сможет выполнять поручения о выводе зарубежной валюты, которая получена в результате конверсионных сделок.

В картотеке дел Арбитражного суда Москвы утром 27 ноября появилось заявление о банкротстве СПБ Биржи. После этого акции компании на Мосбирже обвалились практически на 35%. Вскоре в пресс-службе торговой площадки заверили, что заявление компания не подавала.

СПБ Биржа 2 ноября попала под блокирующие санкции США. Торги зарубежными акциями на площадке после этого приостановились. Что делать инвесторам — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ рассказал о ситуации с жалобами инвесторов по поводу ситуации с СПБ Биржей.