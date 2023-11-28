Малый и средний бизнес в 2023 году получил более 90 млрд рублей льготных инвесткредитов

Малые и средние российские предприятия за 10 месяцев 2023 года получили почти 92,5 млрд рублей по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования, сообщает Корпорация МСП. В этом году программой воспользовались более 950 предприятий.

Отмечается, что программа реализуется за счет объединения программы «1764» Минэкономразвития и ПСК Банка России и Корпорации МСП.

Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что реализация льготной программы кредитования позволяет бизнесу начинать новые инвестпроекты, разворачивать производства, выпускать импортозамещающую продукцию и создавать новые рабочие места.

«Это все инструменты для развития экономики предложения - задачи, поставленной перед нами президентом страны», — добавил он.

В свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнил, что, несмотря на рост ключевой ставки, в программе «ПСК+1764» сохраняются льготные условия для малого и среднего бизнеса, который работает в обрабатывающем производстве, логистике, гостиничном бизнесе, а также в профессиональной, научной и технической деятельности.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал, что уже в следующем году лимит Программы стимулирования кредитования будет полностью переведен на реализацию комбо-программы ПСК. «Планируется, что банки смогут ежегодно до 2030 года кредитовать приоритетные инвестиционные проекты МСП в объеме до 100 млрд рублей», — сказал он.

«За 10 месяцев 2023 года по программе «ПСК+1764» активно привлекал средства малый и средний бизнес в обрабатывающем производстве. Здесь поддержку более чем на 53 млрд рублей получили 670 компаний. Еще почти 26,6 млрд получили на свои проекты 162 предприятия из сферы транспортировки и хранения. Инвесткредиты на общую сумму 11,4 млрд рублей привлекли 109 компаний из гостиничного бизнеса. Также 1 млрд получили предприятия, осуществляющие научно-техническую деятельность», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Отмечается, что малые и средние предприятия из приоритетных отраслей по программе могут получить льготное финансирование на инвестцели от 50 млн до 2 млрд рублей. Кредит предоставляется до 10 лет, из которых льготный период — 5 лет.

Напомним, льготная программа инвесткредитования «ПСК+1764» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.