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В Казахстане хотят ужесточить требования к товарным биржам

Премьер-министр Казахстана поручил ужесточить требования к товарным биржам

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Pavel Mikheyev/Reuters

В Казахстане планируют ужесточить ответственность товарных бирж и их участников. Разработать поправки в КоАП поручил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, сообщается на сайте казахстанского правительства.

В ходе заседания правительства он рассказал, что за последние пять лет в стране два раза менялось законодательство о товарных биржах, но они до сих пор не в полной мере выполняют свой функционал на рынке.

По его словам, в целом одной из главных проблем развития этой деятельности является использование «недропользователями» товарных бирж для своих нужд. Еще одной проблемой является отнесение товарных бирж к субъектам микропредпринимательства, что позволяет им делать крайне низкие налоговые отчисления и избегать проверок, подчеркнул премьер.

«Алихан Смаилов поручил в течение 2-х дней согласовать проект заключения правительства на законопроект по вопросам биржевой торговли, проработать вопрос повышения информационной безопасности программного обеспечения товарных бирж с учетом мировых стандартов и разработать пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению ответственности товарных бирж и ее участников», — говорится в сообщении.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил главнокомандующего сухопутными войсками ВС страны, назначив на эту должность Асана Жусупова.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

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