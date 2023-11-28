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Банк России проверит торги акциями СПБ Биржи на манипуляции

ЦБ проанализирует торги акциями СПБ Биржи с точки зрения манипуляций

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Центробанк проанализирует скачки акций СПБ Биржи с точки зрения рыночных манипуляций и использования инсайдерской информации. Об этом сообщает РБК.

«Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа», — указывается в материале.

Поводом для мониторинга стало резко падение акций компании в связи с заявлением о банкротстве, поступившим в Арбитражный суд Москвы.

В пресс-службе финрегулятора пояснили, что биржа не распоряжается средствами инвесторов, их финансы находятся на клиринговом счете, то есть счете центрального контрагента. А имущество, находящееся на данном счете, в конкурсной массе не учитывается.

«Таким образом, инвесторы не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржевой площадки», — резюмировали в ЦБ.

В картотеке Арбитражного суда Москвы утром 27 ноября появилось заявление о банкротстве СПБ Биржи. После этого акции компании на Мосбирже обвалились почти на 35%. Вскоре в пресс-службе торговой площадки заверили, что заявление компания не подавала. В суде сообщили об отказе принять документ из-за нарушения заявителем досудебного порядка. В компании «Открытие Инвестиции» допустили, что слухи о банкротстве могли спровоцировать «недовольные ситуацией» акционеры или владельцы иностранных ценных бумаг.

Ранее бумаги СПБ Биржи резко выросли после заявления депутата.

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