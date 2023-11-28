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Названы регионы — лидеры по способности населения накопить миллион рублей

РИА Новости: Чукотка стала лидером по способности жителей накопить 1 млн рублей

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Shutterstock

Чукотка стала регионом — лидером по способности жителей накопить миллион рублей. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

По информации агентства, жителям Чукотского автономного округа для накопления миллиона рублей нужно пять лет и четыре месяца. При этом 1,2% граждан региона не смогут накопить эту сумму и за 15 лет стажа.

Второе место по данному показателю досталось Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО), где жителям для накопления требуется пять лет и 11 месяцев. Третье место заняла Магаданская область — шесть лет и один месяц.

Дольше всех придется копить миллион рублей жителям Ингушетии, Чечни и Карачаево-Черкесии.

До этого ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в интервью агентству «Прайм» заявляла, что с 1 января 2024 года в РФ будет запущена программа формирования долгосрочных накоплений, которая направлена на увеличение пенсии.

Вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина также сообщала, что в России сложилась тенденция строить все более малогабаритные квартиры, чтобы снизить цену и сделать жилье доступнее для покупателей, однако при этом наблюдается обратный эффект.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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