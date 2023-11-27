«СПБ Биржа» рассказала, что заявление об их банкротстве подали мошенники

«СПБ Биржа» планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента с заявлением о банкротстве, которое якобы подала биржа, сообщается на сайте биржи.

Поясняется, что биржа намерена инициировать расследование подлога документов и неправомерной подачи злоумышленниками заявления о банкротстве.

27 ноября сообщалось, что дело о банкротстве «СПБ Биржи» появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы. Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии заявления ПАО «СПБ Биржа» о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления. Причиной отказа стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска.

Аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что слухи о банкротстве «СПБ Биржи» могли распустить недовольные владельцы бумаг. По его словам, говорить об этом сейчас «излишне», а рухнувшие акции в ближайшее время «отскочат» назад.

Ранее Мосбиржа возобновила торги по акциям подсанкционной «СПБ Биржи».