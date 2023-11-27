Суд рассмотрел заявление о банкротстве «СПБ Биржи»

Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии заявления ПАО »СПБ Биржа» о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

В суде сообщили, что через канцелярию поступило заявление ПАО «СПБ Биржа» о признании его несостоятельным (банкротом).

«Определением от 27.11.2023 заявление возвращено», - говорится в сообщении.

27 ноября сообщалось, что дело о банкротстве СПБ Биржи появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что слухи о банкротстве «СПБ Биржи» могли распустить недовольные владельцы бумаг. По его словам, говорить об этом сейчас «излишне», а рухнувшие акции в ближайшее время «отскочат» назад.

Ранее Мосбиржа возобновила торги по акциям подсанкционной «СПБ Биржи».