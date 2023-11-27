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Турцию обвинили в поставках запрещенных товаров в Россию

FT: Турция втрое нарастила поставки товаров двойного назначения в Россию

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Global Look Press

Поставки из Турции в Россию 45 гражданских товаров, которые могут использоваться в военных целях, в этом году выросли втрое по сравнению с прошлым годом — до $158 млн. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные таможенной базы Trade Data Monitor.

Эти категории товаров, включая микросхемы и оборудование связи, попадают под экспортный контроль США, ЕС, Японии и Великобритании. Однако турецкие компании, по данным издания, используют пробелы в нормативах для поставок в Россию, несмотря на санкции.

В частности, через Турцию идет транзит европейских товаров в РФ. Кроме того, приоритетные грузы якобы отправляются в Россию под видом транзита в другие страны. Так, данные таможенных служб Казахстана, Грузии и других государств СНГ не подтверждают заявленный Турцией экспорт.

«Очевидно, что эти товары идут в Россию»,— прокомментировала эксперт Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова. По ее словам, США должны заставить Турцию ограничить эту торговлю, иначе придется вводить санкции.

При этом, отмечает издание, импорт в Турцию приоритетных товаров из стран «Большой семерки» в этом году вырос более чем на 60% по сравнению с аналогичными периодами с 2015 по 2021 год и составил почти $500 млн.

До этого страны ЕС выступили против новых предложений по санкциям против России.

Ранее Лавров рассказал, что будет с санкциями против России после окончания конфликта на Украине.

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