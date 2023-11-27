Сообщения о банкротстве СПБ Биржи назвали фейком

Слухи о банкротстве СПБ Биржи могли распустить недовольные владельцы бумаг, заявил аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По его словам, говорить об этом сейчас «излишне», а рухнувшие акции в ближайшее время «отскочат» назад.

«У биржи финансовых проблем нет, есть проблемы с операциями, но говорить о том, что она разорилась или уйдет в сферу банкротства, не то, что преждевременно, а излишне», — заявил он в эфире НСН.

СПБ Биржа столкнулась с очередными ограничениями США на торговлю бумагами американских компаний и пока непонятно, как она выйдет из этой ситуации, добавил эксперт. Слухи, по его мнению, исходят в основном от малых акционеров биржи. В целом площадка работает стабильно: по-прежнему обращаются российские, американские и другие бумаги, подчеркнул Кочетков.

Дело о банкротстве приостановится, а рухнувшие акции «отскочат» назад, убежден эксперт. Заявление о банкротстве могло быть зарегистрировано от недовольного акционера – в этом вопросе еще предстоит разобраться, подчеркнул аналитик. В случае официального опровержения акции быстро восполнят потери, считает он.

На решение вопроса с американскими ограничениями у биржи есть два месяца, подчеркнул Кочетков.

«Американский Минфин дал время до 31 января, чтобы разрулить возникшие противоречия. Возможно, будет перевод незавершенных операций на зарубежную площадку, например в Казахстан», — предположил он.

Напомним, дело о банкротстве СПБ Биржи появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы – на фоне этих сообщений акции биржи рухнули на 34,89%, до 63,8 рубля. Площадка заявляла, что не подавала на банкротство.

На прошлой неделе сообщалось о проблемах российских инвесторов с разблокировкой активов из-за санкций против СПБ Биржи.