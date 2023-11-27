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Стала известна главная составляющая китайского импорта в РФ

«Ъ»: китайские автозапчасти стали ключевым импортным товаром в России

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Reuters

Доля автомобилей и комплектующих в общем объеме импорта товаров из Китая в Россию достигла 17-18%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам главы информационно-аналитического центра «Модуль» Марины Овсянниковой, с начала года Россия импортировала из КНР более 13 млн тонн различных грузов.

Кроме автомобильной промышленности, быстрыми темпами растет ввоз промышленного оборудования, машин (16-18% от всего импорта), товаров народного потребления (20%) и электроники.

По словам экспертов, на фоне санкций китайские товары активно вытесняют европейские аналоги. Более 90% импортозамещения приходится на промоборудование, компьютерные комплектующие и автозапчасти. Большая часть китайского импорта по-прежнему поступает в Россию морским путем.

Как отметил заместитель гендиректора по развитию «Деловых линий» Дмитрий Хрущалев, основным направлением ввоза товаров из Китая в РФ остаются морские порты. Примерно 85% грузов перевозится морем, из которых около 70% приходит в порты Дальнего Востока — Владивосток и Находка. Порядка 30% китайского импорта поступает через Новороссийский морской торговый порт. При этом, как отметил Хрущалев, за последние полгода наметилась тенденция к увеличению доли грузов, доставляемых в Новороссийск.

До этого с начала года Китай экспортировал в Россию товаров почти на $100 млрд.

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