Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дело о банкротстве СПБ Биржи появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы

Акции СПБ Биржи упали на 28,3% на фоне новостей о возможном банкротстве

close
100%
Depositphotos

Бумаги СПБ Биржи в моменте обвалились на 28,3% до 63,8 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Падение котировок произошло на фоне сообщений о том, что СПБ Биржа подала на банкротство, об этом свидетельствует дело, размещенное в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Через некоторое время площадка заявила, что не подавала на банкротство.

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет»,— сообщил представитель биржи «Ъ FM»

Сразу после появления опровержения бумаги торговой площадки начали отыгрывать потери. По состоянию на 10:28 мск стоимость акций биржи поднялась до 91,9 рубля.

В середине ноября бумаги торговой площадки выросли на на 20% после того, как депутат Госдумы Анатолий Аксаков высказался о том, что видит будущее площадки в криптосфере.

Ранее СПБ Биржа попала в SDN лист США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий