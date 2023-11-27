Дело о банкротстве СПБ Биржи появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы

Бумаги СПБ Биржи в моменте обвалились на 28,3% до 63,8 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Падение котировок произошло на фоне сообщений о том, что СПБ Биржа подала на банкротство, об этом свидетельствует дело, размещенное в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Через некоторое время площадка заявила, что не подавала на банкротство.

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет»,— сообщил представитель биржи «Ъ FM»

Сразу после появления опровержения бумаги торговой площадки начали отыгрывать потери. По состоянию на 10:28 мск стоимость акций биржи поднялась до 91,9 рубля.

В середине ноября бумаги торговой площадки выросли на на 20% после того, как депутат Госдумы Анатолий Аксаков высказался о том, что видит будущее площадки в криптосфере.

Ранее СПБ Биржа попала в SDN лист США.