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В России резко вырос спрос на многозадачных сотрудников

HeadHunter: в компаниях России втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В январе — сентябре 2023 года в российских компаниях втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников — на 181% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Robovoice и HeadHunter.

Отмечается, что чаще всего в таких сотрудниках нуждаются учреждения культуры и искусства, предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), некоммерческие организации, образовательные и строительные организации, финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный секторы, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Помимо профессиональных навыков, работодателям требуются коммуникабельные, ответственные, стрессоустойчивые сотрудники, способные работать в команде и вести деловую переписку. Спрос на таких людей резко повысился в связи с нехваткой рабочей силы и рекордно низкой безработицы в России, указывают эксперты.

Ранее экономист объяснил, чем исторически низкая безработица угрожает экономике России.

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