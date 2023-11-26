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Банки выступили против отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ

Совет по финрынку раскритиковал идею об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) выступил с критикой инициативы «Единой России» от отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращение представителей банковского сектора к Госдуме, правительству и Совету Федерации.

С соответствующей инициативой выступил в 2020 году спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его рассмотрение продлилось четыре месяца и временно прекратилось в мае 2020 года из-за протестов представителей банковской сферы.

В финорганизациях заявляют, что запрет на взимание комиссии при оплате счетов по ЖКХ «приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов». В частности, предполагается существенное сокращение платежной инфраструктуры за счет резкого снижения числа банковских платежных агентов, услуги которых практически полностью оплачиваются за счет комиссионных доходов, снижение процентов по вкладам и повышение процентных ставок по кредитам для покрытия расходов, связанных с бесплатным оформлением транзакций.

При этом в НСФР поддержали отмену таких комиссий для пенсионеров и льготников.

«Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж», — говорится в письме представителей финансового сектора.

До этого Центробанк поддержал исключение комиссии из платежей за услуги ЖКХ.

Ранее кабмин России утвердил индексы изменения платы за ЖКУ на 2024-2028 годы.

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