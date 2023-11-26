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Европа тайно закупает половину российского СПГ

В ЕС ввезли 6,1 млрд российского СПГ в 2023 году

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Global Look Press

Несмотря на антироссийские санкции, страны ЕС за 2023 год импортировали российского сжиженного природного газа (СПГ) на €6,1 млрд — более половины всего экспорта из РФ, сообщает Telegraph.

Как отмечает издание, число грузов с СПГ в Европу продолжает расти, в том числе в Прибалтику и другие страны, поддерживающие Украину. Самыми крупными импортерами являются Испания и Бельгия. Их закупки выросли на 50% и составляют 26,5% и 37,2% от всего ввоза СПГ соответственно.

Эксперты связывают рост спроса на российский СПГ с планами ЕС по декарбонизации экономики. К 2030 году выбросы СО2 должны сократиться на 55%. При этом полностью заменить трубопроводный газ на СПГ Европа не в силах, предупреждает эксперт Минприроды РФ Вадим Петров. По его словам, зимой цены могут резко вырасти.

Для России наращивание экспорта СПГ стратегически важно. К 2030 году производство должно превысить 100 млн тонн. В 2022 году этот показатель составил 32,5 млн тонн.

В начале ноября в РФ приняли поправки в закон об экспорте СПГ.

Ранее в США сообщили, что Европа превратилась в главный рынок сбыта американского СПГ.

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