В Чехии признались, что продолжают закупать российский газ

Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что несмотря на отсутствие потребности, местные фирмы продолжают закупать газ из России. Об этом он написал в соцсетях.

«На этой неделе из ежемесячных данных ERU (Энергетического регуляторного управления) мы узнали, что, несмотря на это, с октября к нам некоторые торговые фирмы газ из России начали поставлять. В целом до конца октября газ из РФ составил 1,2% общих поставок за 2023 год», — заявил Сикела, который утверждает, что Чехия уже создала запасы газа на зиму и не нуждается в российских поставках.

Сикела добавил, что конечные потребители газа должны быть проинформированы, что они берут газ от поставщиков, которые покупают российский газ. Чешский министр признал, что санкции ЕС против газа из России не вводятся по той причине, что некоторые страны пока не могут от него отказаться, и призвал задуматься над национальным запретом.

До этого в России увидели балансирующего поставщика газа в Европу.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.