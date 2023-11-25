Французская компания L'Oreal продолжает работать в России

Генеральный директор Французского косметического гиганта L'Oreal Николя Иеронимюс заявил, что корпорация продолжает работать в России, передает ТАСС, ссылаясь на агентство AFP.

«Мы сохранили часть нашего бизнеса в России», — сказал он.

Глава компании отметил, что речь идет о производстве косметических и гигиенических товаров на заводе в Калуге. По его словам, это позволяет компании поддерживать работу фабрики, а также выплачивать заработную плату и обеспечивать безопасность сотрудников в России.

В апреле газета «Коммерсантъ» со ссылкой на показатели АО «Л'Ореаль» в базе данных «СПАРК-Интерфакс» писала, что выручка от российского бизнеса французского производителя парфюмерии и косметики L'Oreal (Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие) в 2022 году составила 60,2 млрд руб., что на 6,5% меньше относительно 2021 года, но на 7% больше 2020 года.

Ранее сообщалось, что россияне стали вдвое больше тратить на косметику.