В России расширят поддержку аграриев, пострадавших от действий украинских войск

Правительство России расширит дополнительную поддержку аграриев, пострадавших из-за действий Вооруженных сил Украины. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе сказано, что с 1 января 2024 года для таких сельхозпроизводителей при расчете размера субсидии может применяться повышающий коэффициент, за счет которого объем государственной поддержки будет выше. При этом размер каждой субсидии будет определяться нормативными актами регионов РФ.

Отмечается, что на господдержку могут рассчитывать малые и средние предприятия, самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Деньги от государства можно будет получить на проведение агротехнологических работ, производство овощей на открытом и защищенном грунтах — в теплицах или парниках.

Также указывается, что Крым и регионы Дальнего Востока получат более высокий коэффициент при распределении финансирования.

В конце октября Мишустин сообщил, что в РФ ожидают второй рекордный урожай, которого должно хватить как для обеспечения внутренних потребностей, так и для внешнего рынка.

Ранее вице-премьер назвала примерную сумму ущерба аграриям из-за разрушения Каховской ГЭС.