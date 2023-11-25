Сумма просроченной задолженности россиян по ипотеке обновила рекорд

Объем ипотечных кредитов, по которым россияне допустили просрочку, в октябре достиг рекордных 75,6 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Скоринг-бюро».

В октябре объем просрочки по жилищным займам увеличился на 7% год к году, а за месяц — только на 0,2%. Россияне не внесли в срок платежи по 29,3 тыс. ипотечным кредитам (плюс 3% в годовом и 0,6% в месячном выражении).

Соответственно, рост объема «плохой» задолженности по ипотеке связан с увеличением ее среднего размера на одного заемщика — с 2,3 млн рублей в 2022 году до 2,6 млн — в 2023 году. Доля просрочки по жилищным займам снизилась с 0,7% в прошлом году до 0,6% в этом году.

В Центробанке РФ рассказали «Газете.Ru», что объем задолженности россиян по ипотеке на 1 октября 2023 года составил 17,1 трлн рублей. Сумма просроченных жилищных займов на ту же дату составила 0,6% от общего числа выданных ипотечных кредитов, и эта доля с начала года снизилась на 0,1 процентных пункта. По данным регулятора, в июле-сентябре этого года половина ипотеки была выдана с первоначальным взносом менее 20%. В ЦБ также уточнили, что в третьем квартале на заемщиков с показателем долговой нагрузки 80%+ пришлось 47% всей выданной ипотеки. Финансисты не исключили появления в России кредитного пузыря. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Москвы и Подмосковья получили рекордную сумму в рамках ипотеки.