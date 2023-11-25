«Газпром» направил в Европу 39,7 млн кубометров газа через Украину

«Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме, подтвержденном Киевом, — 39,7 млн кубометров в сутки по данным на 25 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской корпорации.

Поставки идут через газоизмерительную станцию «Суджа». В пятницу и четверг объем прокачки российского топлива через нее составил 42,4 млн кубометров в сутки. Представитель «Газпрома» уточнил, что украинская сторона отклонила заявку на подачу газа через станцию «Сохрановка».

Транзитная ветка через Украину сейчас — единственный маршрут поставок российского топлива в страны Центральной и Западной Европы. Прокачка по «Северному потоку» полностью остановлена после аварий на газопроводах. А поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» направляются в Турцию и государства Юго-Восточной и Южной Европы.

Евросоюз стал крупнейшим импортером российского сжиженного газа в 2023 году, потратив на его закупки более $6,6 млрд. Глава «Газпрома» Алексей Миллер 11 ноября заявил, что европейские страны, которые якобы отказались от российского газа, продолжают его импортировать через австрийский хаб в Баумгартене. Миллер подчеркнул, что российский газ присутствует на европейском рынке «не в малых объемах».

Ранее Европа продолжила наращивать отбор газа из подземных хранилищ.